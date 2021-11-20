الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 223 وظيفة شاغرة.. في 15 تخصص

محررو المناطق:

يبحث الكثير من الشباب من حملة الشهادة الثانوية وحملة المؤهلات العليا عن فرص عمل سواء في القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 223 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة “الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، ينبع”.

وجاء الوظائف التي أعلنت عنها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وفقًا للمسميات التالية:

1ُ -ممثل مركز الاتصال “وظيفتان”.

2 -فني اتصالات ثاني “وظائف”.

3 -مدخل بيانات “4 وظائف”.

4 -مساعد إداري.

5 -أمين مستودع “8 وظائف”.

6 -مساعد إداري ثالث “54 وظيفة”.

7 -صيدلاني.

8 -فني صيدلة.

9 -فني أشعة.

10 -فني مختبر ” 6 وظائف”.

11 -فني مهني ثاني.

12 -مساعد لوجستي.

13ُ -ممثل مركز الاتصال.

14 -وظائف تمريض.

15 -وظائف طبية “عدة تخصصات”.

وأوضحت أنه يتم التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واتباع هذه الخطوات “اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص”