ما حكم استخدام “حقن التجميل”؟.. الشيخ المنيع يحسم الأمر (فيديو) 

محررو المناطق:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم استخدام الإبر بهدف نفخ الشفاه أو تجميل الوجنتين وملئ الفراغات في الوجه وغير ذلك.

وقال الشيخ المنيع، في تصريحات مُتلفزة، إن هذا مع الأسف الشديد انتشر الآن بين الأطباء وبين مريدي الأطباء، أو النساء اللآتي يأتين لإجراء عمليات تجميلية مثل نفخ الشفاه أو الخدود أو الصدر أو نحو ذلك، فهذا قد يكون من فعل الشيطان الذي تعهد على نفسه بأن يأمر العباد بأن يغيروا خلق الله، محذراً من تغيير خلق الله تعالى من غير حاجة أو ضرورة.

وعن الحالات التي يجوز فيها القيام بعمليات تجميل، أوضح عضو هيئة كبار العلماء: “يجوز القيام بعمليات التجميل في حالة إذا كان تشويه في الوجه أو الأنف وقع جراء حـادث، أو قطع في الشفاه أو ما شابه ذلك.

وعد الشيطان الذي انتشر بين الناس.. حكم استخدام الإبر للتجميل

مع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/6u7ZBv1dug — قناة الرسالة (@alresalahnet) November 19, 2021