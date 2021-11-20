الجمال القاتل.. شجرة الكوبرا المرعبة تحت حكم الملكات الثلاث (فيديو)

محررو المناطق:

التقط مرشد للحياة البرية هندي يدعة نيلش وانكيدي (32 عاما) مقطع فيديو يظهر حيات الكوبرا تتسلق شجرة صغيرة في محمية ملغات للنمور في ولاية ماهاراشترا الغربية، في مشهد جميل ورائع، لكنه الجمال القاتل، إذ أن لدغة واحدة من سم حية الكوبرا الملك يمكن أن تقتل 20 رجلاً.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كان المشهد رائعاً ومروعاً، يقف من يشاهده بين جمال الطبيعة، ويخشى لدغة الموت من الحيات وقد رفعت رؤوسها تهزها كأنها تحتفل بالعودة إلى بيئتها الطبيعية.

وذكرت الصحيفة، أن “نيلش” كان قد أنقذ الحيات الثلاث من ثلاثة بيوت مختلفة في قرية حريسال المجاورة للمحمية يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت “الديلي ميل” البريطانية عن نيلش قوله: “لقد أنقذت مئات الحيات والثعابين في العشرين عاماً الماضية لكنني لم أر مثل هذا المشهد مطلقا… كان من المدهش رؤية الثلاث معا”.