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وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين

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وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين
وزير الدفاع الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=1070560
محررو المناطق:

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل دعم الحلفاء في الشرق الأوسط لحماية أمنهم، مشدداً على أن محاربة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة من أولويات الأمن في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال كلمتة في منتدى حوار المنامة بالبحرين، على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية، مشيرًا إلى أننا سنواصل دعم المملكة حتى تصبح قادرة على صد كل هجمات الحوثيين.

وأوضح “أوستن”، سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها، ودعمها للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها.

وحدد الوزير الأمريكي التحديات العالمية الراهنة، وقال “نواجه تحديات كثيرة أبرزها جائحة كورونا وتغير المناخ والإرهاب وإيران”.

 

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