4 مواجهات ساخنة يتصدرها النصر والرائد.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

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تعود الحياة اليوم السبت، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الحالي 2021-2022، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شهدت مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022، إذ تقام اليوم أربع مباريات أبرزها الشباب ضد الفيصلي، والنصر ضد الرائد، في افتتاح الجولة 12 من دوري المحترفين.

موعد مباراة الطائي ضد الفتح والقنوات الناقلة

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:20 بتوقيت أبو ظبي، ويذاع عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc6) اتش دي، ومنصة شاهد الإلكترونية.

موعد مباراة ضمك ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

يُقام اللقاء اليوم السبت في تمام 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، ويذاع عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc1) اتش دي، ومنصة شاهد الإلكترونية.

موعد مباراة الشباب ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الشباب، وتنطلق المباراة في تمام 5.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة (ssc5) اتش دي، ومنصة شاهد الإلكترونية.

موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة

يلاقي فريق النصر نظيره الرائد، وتنطلق المباراة في تمام 7.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.40 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات (ssc1) اتش دي، ومنصة شاهد الإلكترونية.