فيديو يوثق لحظة اقتحام قطة لطاولة برنامج سياسي على الهواء

محررو المناطق:

في مشهد كوميدي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة اقتحام قطة استديو برنامج سياسي على تليفزيون “Kavkasia” بجورجيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قفز القطه فجأة على المكتب أمام المذيع وضيفه بالاستديو، ما أثار المشهد ضحكهما بينما كانا يناقشان حالة السياسة الجورجية.

وبحسب الفيديو، فإن القطة قاطعت المذيع وضيف الاستوديو خلال البث؛ وأثار المشهد سخرية المذيع والضيف، خاصة بعد ما بدأت القطة التي يُطلق عليها “كاكوتسا” بتنظيف نفسها على المكتب متجاهلة الكاميرات، والحضور.