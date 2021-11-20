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عدد أيامه 91 يومًا.. “الحصيني”: يحدد موعد بداية ونهاية فصل الشتاء في المملكة

عدد أيامه 91 يومًا.. “الحصيني”: يحدد موعد بداية ونهاية فصل الشتاء في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1070571
محررو المناطق:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن فصل الشتاء هذا العام سيكون عدد أيامه 91 يوما، ونجومه 7 نجوم وهي: “الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع”.

وأضاف “الحصيني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدد كل نجم من النجوم السبعة ثلاثة عشر يوما، وأن وبداية فصل الشتاء سيكون في 3/5/1443 هـ الموافق 7 ديسمبر 2021م، بينما سيكون نهاية الشتاء بتاريخ 4/8/1443 هـ الموافق 7 مارس 2022م.

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