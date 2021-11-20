عدد أيامه 91 يومًا.. “الحصيني”: يحدد موعد بداية ونهاية فصل الشتاء في المملكة

محررو المناطق:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن فصل الشتاء هذا العام سيكون عدد أيامه 91 يوما، ونجومه 7 نجوم وهي: “الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع”.

وأضاف “الحصيني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عدد كل نجم من النجوم السبعة ثلاثة عشر يوما، وأن وبداية فصل الشتاء سيكون في 3/5/1443 هـ الموافق 7 ديسمبر 2021م، بينما سيكون نهاية الشتاء بتاريخ 4/8/1443 هـ الموافق 7 مارس 2022م.

الحمد لله وحده

اللهم أغثنا

فصل الشتاء لهذا العام 1443هـ 2021- 2022 عدد أيامه 91يوما

ونجومه سبعة وهي الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع

ويبلغ عدد كل نجم ثلاثة عشر يوما

وبداية الشتاء 1443/5/3هـ يوافق 7 ديسمبر

ونهايته 1443/8/4هـ يوافق 7 مارس pic.twitter.com/ke2Hu5AeJ3 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 20, 2021