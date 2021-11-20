احدث الأخبار

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً
محليات
 بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 
أبرز المواد
 “المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”
أبرز المواد
 تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)
أبرز المواد
 عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستقرام بعدد من الدول
أبرز المواد
 عدد أيامه 91 يومًا.. “الحصيني”: يحدد موعد بداية ونهاية فصل الشتاء في المملكة
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة اقتحام قطة لطاولة برنامج سياسي على الهواء
أبرز المواد
 الجمال القاتل.. شجرة الكوبرا المرعبة تحت حكم الملكات الثلاث (فيديو)
أبرز المواد
 4 مواجهات ساخنة يتصدرها النصر والرائد.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين
أبرز المواد
 ما حكم استخدام “حقن التجميل”؟.. الشيخ المنيع يحسم الأمر (فيديو) 
محليات
“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً

“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً

محليات
بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 

وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 

أبرز المواد
“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

أبرز المواد

تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)

تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)
هاتف Oppo الجديد
http://almnatiq.net/?p=1070576
المناطق- وكالات:

كشف موقع 3dnews، عن تسريب معلومات وصور عن هاتف Oppo المتوقع أن يكون أحد أفضل الأجهزة الذكية من حيث المواصفات التقنية وقدرات التصوير.

وبحسب الموقع المهتم بشؤون التقنيات الحديثة، فإن Oppo Reno 7 Pro Plus 5G سيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة Corning Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 765G، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع.

أما الكامير الأساسية له فستضم عدة عدسات، دقة إحداها 108 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستاتي بدقة 16 ميغابيكسل. وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

 

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*