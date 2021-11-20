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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستقرام بعدد من الدول

عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستقرام بعدد من الدول
فيسبوك وإنستجرام
http://almnatiq.net/?p=1070583
المناطق- وكالات:

ضرب عطل جديد تطبيقي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستقرام، بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين في بعض الدول من عدم قدرتهم على تحميل حساباتهم على إنستقرام، بينما أخفق آخرون في إرسال رسائل عبر ماسنجر فيسبوك.

وتكررت أعطال فيسبوك وإنستقرام في الآونة الأخيرة، في وقت حذرت فيه فرانسيس هاوغين، الموظفة السابقة بفيسبوك، من تأثير ميتافيرس في إجبار عالم الواقع الافتراضي المستقبلي الأفراد على الإفصاح عن المزيد من معلوماتهم الشخصية.

وأوضحت هاوغين، أنه يجب أن يكون لدى فيسبوك خطة شفافية لميتافيرس قبل البدء في بناء كل هذه الأشياء. ويعد ميتافيرس هو نوع من الإنترنت التفاعلي، أو على الأقل يتم تقديمه في صورة ثلاثية الأبعاد.

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