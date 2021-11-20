“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر بوابة “أبشر”.
وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يمكن تجديد الرخصة من خلال 4 خطوات وهي: “عن الطريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر، أو من خلال سداد الرسوم، أو سداد المخالفات المرورية إن وجدت، أو إجراء الفحص الطبي.
فيديو | تعرّف على خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر بوابة "أبشر"#الإخبارية pic.twitter.com/KJRgkVRtBf
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 20, 2021
وكان المرور السعودي، قد جدد التذكير في وقت سابق، بأنه يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عمومية بشرطين، وهما تلاؤم الرخصة مع مسمى المهنة وسريان الهوية.
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