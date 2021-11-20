“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

محررو المناطق:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر بوابة “أبشر”.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يمكن تجديد الرخصة من خلال 4 خطوات وهي: “عن الطريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر، أو من خلال سداد الرسوم، أو سداد المخالفات المرورية إن وجدت، أو إجراء الفحص الطبي.

فيديو | تعرّف على خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر بوابة "أبشر"#الإخبارية pic.twitter.com/KJRgkVRtBf — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 20, 2021

وكان المرور السعودي، قد جدد التذكير في وقت سابق، بأنه يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عمومية بشرطين، وهما تلاؤم الرخصة مع مسمى المهنة وسريان الهوية.