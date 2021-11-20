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“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

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“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”
تجديد رخصة القيادة أبشر
http://almnatiq.net/?p=1070591
محررو المناطق:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات تجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر بوابة “أبشر”.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يمكن تجديد الرخصة من خلال 4 خطوات وهي: “عن الطريق الحساب الخاص للمستفيد في بوابة أبشر، أو من خلال سداد الرسوم، أو سداد المخالفات المرورية إن وجدت، أو إجراء الفحص الطبي.

وكان المرور السعودي، قد جدد التذكير في وقت سابق، بأنه يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عمومية بشرطين، وهما تلاؤم الرخصة مع مسمى المهنة وسريان الهوية.
 
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