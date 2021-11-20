وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين

محررو المناطق:

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، مؤكدًا أننا سنساعد حلفائنا لردع هجمات الحوثيين من خلال المسيرات والمراكب المفخخة”.

وأضاف “أوستن “خلال كلمته في منتدى حوار المنامة بالبحرين، على الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية، مشيرًا إلى أننا سنواصل دعم المملكة حتى تصبح قادرة على صد كل هجمات الحوثيين.

وأوضح “أوستن”، سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها، ودعمها للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها.

وحدد الوزير الأمريكي التحديات العالمية الراهنة، وقال “نواجه تحديات كثيرة أبرزها جائحة كورونا وتغير المناخ والإرهاب وإيران”.