“المسند” يكشف موعد بداية الحالة المطرية الثانية هذا الموسم والمناطق المتأثرة بها

محررو المناطق:

أكد عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، أنه ستبدأ اليوم الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقعًا أن تتشكل السحب الممطرة على شمال الشرقية، والحدودالشمالية، وأجزاء متفرقة من الجوف، تبوك، مكة، الباحة، وشرقي سدير، وربما نواحي متفرقة من المدينة.

وأضاف “المسند” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية في كل من مناطق مكة/ المدينة، الرياض ، القصيم، الشرقية، الباحة، وقد تثير بعض الغبار.