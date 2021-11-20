بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

محررو المناطق:

حدد بنك التنمية الاجتماعية آلية احتساب البرنامج لعملاء العمل الحر، وهو مخصص لدعم ممارسين للعمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، ليكون حافزا للعمل الحر ودافعا للاستقرار المهني.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني أن الحافز يكون مبلغ مادي يودع في حساب العميل سنويا، ويكون الاشتراك والمتابعة والصرف عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج.

أهداف برنامج حوافز العمل الحر:

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن أهداف برنامج حوافز العمل الحر تتمثل فيما يلي:

1- قياس الأثر من التمويل عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمل الحر لدى البنك لمتابعة نشاط عملاء نفاذ.

2- دعم المستفيدين من منتج نفاذ الممارسين للعمل الحر.

3- تعزيز الاستقرا ر المهني ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي من التمويل.

4- الربط والتكامل مع منصات العمل الحر في السوق.