احدث الأخبار

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 
أبرز المواد
 “المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”
أبرز المواد
 تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)
أبرز المواد
 عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستقرام بعدد من الدول
أبرز المواد
 عدد أيامه 91 يومًا.. “الحصيني”: يحدد موعد بداية ونهاية فصل الشتاء في المملكة
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة اقتحام قطة لطاولة برنامج سياسي على الهواء
أبرز المواد
 الجمال القاتل.. شجرة الكوبرا المرعبة تحت حكم الملكات الثلاث (فيديو)
أبرز المواد
 4 مواجهات ساخنة يتصدرها النصر والرائد.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين
أبرز المواد
 ما حكم استخدام “حقن التجميل”؟.. الشيخ المنيع يحسم الأمر (فيديو) 
محليات
 الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 223 وظيفة شاغرة.. في 15 تخصص
وظائف
بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 

وزير الدفاع الأمريكي: دول الخليج لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين 

أبرز المواد
“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

“المرور” يوضح 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيًا عبر “أبشر”

أبرز المواد
تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)

تسريب مواصفات وصور هاتف Oppo الجديد (فيديو)

أبرز المواد

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)

بنك التنمية الاجتماعية يوضح آلية احتساب حوافز العمل الحر (فيديو)
حوافز العمل الحر
http://almnatiq.net/?p=1070604
محررو المناطق:

حدد بنك التنمية الاجتماعية آلية احتساب البرنامج لعملاء العمل الحر، وهو مخصص لدعم ممارسين للعمل الحر المستفيدين من منتج نفاذ، ليكون حافزا للعمل الحر ودافعا للاستقرار المهني.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني أن الحافز يكون مبلغ مادي يودع في حساب العميل سنويا، ويكون الاشتراك والمتابعة والصرف عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج.

أهداف برنامج حوافز العمل الحر:
 
وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن أهداف برنامج حوافز العمل الحر تتمثل فيما يلي:
 
1- قياس الأثر من التمويل عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمل الحر لدى البنك لمتابعة نشاط عملاء نفاذ.
 
2- دعم المستفيدين من منتج نفاذ الممارسين للعمل الحر.
 
3- تعزيز الاستقرار المهني ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي من التمويل.
 
4- الربط والتكامل مع منصات العمل الحر في السوق.

Advertisements

روابط ذات صلة

“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية

“تعليم ينبع” يناقش دعم المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مع بنك التنمية الاجتماعية
بحضور وزير الموارد البشرية.. أمير الجوف يشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل

بحضور وزير الموارد البشرية.. أمير الجوف يشهد توقيع 6 اتفاقيات و7 عقود تمويل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*