الجلوس لفترات طويلة يسبب مشاكل صحية تصل للوفاة.. كم يجب أن نقف في اليوم؟

المناطق- وكالات:

في تدوين صوتي حمل عنوان: (Just One Thing)، تحدث الدكتور مايكل موسلي عن الفوائد الصحية للوقوف، مشيرًا إلى أن الجلوس لفترات طويلة “سيئا للغاية بالنسبة للجسم، كاشفا كم مرة نحتاج للوقوف.

وبحسب صحيفة إكسبريس، أوضح موسلي، سبب وجوب إضافة الوقوف إلى الروتين اليومي، إذ يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى بعض المشاكل الصحية “السيئة جدا”، والتي تتراوح من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 إلى الوفاة من جميع الأسباب.

وقال موسلي: “لقد كنت جالسا على مكتبي الآن لمدة ساعة، في محاولة لإنجاز بعض الأعمال وأنا على وشك القيام بشيء يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على صحتي. وللوقوف فوائد صحية مختلفة بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم وحرق كمية “مفاجئة” من السعرات الحرارية.

وأضاف الطبيب: “إن قضاء المزيد من الوقت على قدميك هو حقا طريقة بسيطة وسهلة لتعزيز صحتك. إنه يرفع معدل ضربات القلب، ويساعد على التمثيل الغذائي الخاص بك وهو مفيد لعظامك”.

وحول لماذا أصبح الجلوس مشكلة؟ قال الدكتور موسلي: “للأسف، هذا مرتبط ببعض النتائج الصحية السيئة جدا، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري النوع 2 وحتى الموت من جميع الأسباب”.

وأوضح أستاذ علوم التمرين التطبيقي أن الجلوس يبطئ عملية الأيض، ويفتقر إلى التحفيز لأي جزء من الجسم. وأضاف: “سواء كانت عظامنا، أو الدورة الدموية، أو ما إذا كانت الأيض لدينا تحافظ على سكر الدم، فإنها تنخفض إلى مستوى الراحة”.

بدوره، دعا جون باكلي، أستاذ علوم التمرينات التطبيقية في مركز جامعة “شروزبري”، إلى بالتحرك والوقوف قدر المستطاع، قائلا: “ذكر نفسك بالتحرك والوقوف قدر المستطاع. في العمل قف مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في ساعة لمدة دقيقتين، قف فقط على قدميك”.

كما أوصى باكلي بإجراء مكالماتك الهاتفية أثناء الوقوف، متابعا: “إنه أمر ممتع للغاية لأنه إذا كان لديك شخص ما يقوم بمكالمة هاتفية واقفا، فإنهم يميلون إلى المشي أيضا، لذلك هناك فائدة إضافية”.

وأوضح باكلي: “أعتقد أن الجاذبية لديها الكثير لتجيب عنه، ومن أفضل الطرق للنظر إليها هم الأشخاص الذين أجروا هذه الدراسات. في الأماكن التي استراحوا فيها لفترات طويلة، فقدوا كثافة العظام، وانخفضت الدورة الدموية ببساطة من عدم الوقوف والسماح للجاذبية بسحب أجسامهم، وهي قوة صغيرة ولكنها ثابتة”.