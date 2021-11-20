طبيبة أمراض معدية: هذه الأطعمة يجب تناولها بعد التعافي من كورونا

المناطق ـ وكالات:

نصحت فلاحي نورزهان طبيبة أمراض معدية، الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا اتباع نظام غذائي معين.

وقالت الطبيبة فلاحي نورزهان، إنه يجب بالتأكيد تضمين طعام البروتين في النظام الغذائي بعد الإصابة بفيروس كورونا، موصيه بتناول الدجاج، والديك الرومي، ولحم البقر، والجبن القريش، والبيض، وأسماك البحر، والمكسرات الغنية بالدهون الصحية.

بالإضافة لضرورة تواجد البروبيوتيك في النظام الغذائي وهي عبارة عن منتجات الحليب المخمر، الملفوف المخمر، الحبوب والخضروات والفواكه مهمة كمصدر للألياف الغذائية، وأيضَا شرب من 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، جاء ذلك وفقًَا لما ذكرته “سبوتنيك”.