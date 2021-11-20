طرح تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا اليوم.. و”الهلال” يعلن الآلية

محررو المناطق:

طرح نادي الهلال، اليوم السبت، تذاكر أولوية شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي.

وحسب الهلال، تشمل تذاكر الأولوية الحسابات الخاصة بالجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الهلال الماضية أمام “ضمك” وتمت قراءتها عبر بوابات ستاد الأمير قيصل بن فهد.

وأكد نادي الهلال، أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لأصحاب تذاكر الأولوية اليوم السبت، يتيح من خلاله دخول موقع تذاكر الهلال لمن اشتروا تذاكر “ضمك” وسجلوا حضورهم.

وتابع: “تقتصر أولوية شراء التذاكر على الدرجة الموحدة، بحد أقصى تذكرتين في الدرجة الموحدة، لكل حساب شخصي مستحق لميزة الأولوية”.