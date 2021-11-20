هل “اعتمرنا” يستلزم الاتصال بالإنترنت لإصدار تصاريح العمرة والصلاة؟..”وزارة الحج” توضح

محررو المناطق:

قالت وزارة الحج والعمرة، إن تطبيق “اعتمرنا” يستلزم الاتصال بخدمة الإنترنت لإصدار التصاريح وحجز مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي.

كما أكد تطبيق “توكلنا” أنه يتطلب الاتصال بالإنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للانترنت مجانًا بدون استهلاك من الرصيد الشخصي.

وفي وقت سابق، كانت قد صرحت وزارة الحج والعمرة، بأن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي ( اعتمرنا – توكلنا ).

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في ” توكلنا ” إلى ( محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا ) أولا.