مشهد مُروع.. لحظة انقلاب سيارة على الطريق السريع بالخبر (فيديو)

محررو المناطق:

في مشهد مروع، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثق لحظة انقلاب سيارة على الطريق السريع بمحافظة الخبر التابعة للمنطقة الشرقية.

وأظهر الفيديو الذي شاركه إياد حمود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مركبة من نوع “هوندا” اصطدمت بالجانب الأيسر من سيارة أمامها ثم انقلبت على جانبها للحظات وهي تسير حتى استقرت على ظهرها، و لم يبين المقطع ما حدث لسائق المركبة التي انقلبت بسبب الحادث.

كما علق أحد المغردين على الحادث قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكيد نايم أو مسرح أو مشغول بالجوال الله يلطف بالمسلمين”.

اليوم قبل المغرب كنت على طريق العزيزية بالخبر وصار هذا الحادث.. اللي يعرف راعي الهوندا يطمنا عليه يا أخوان. pic.twitter.com/oAXSE9hkAo — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 19, 2021