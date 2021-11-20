6 علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بأزمة قلبية

المناطق- وكالات:

باتت الأوضاع الصحية سيئة حول العالم عقب تفشي جائحة كورونا، لكن ما يزيد من تعقيد الأمور هو الارتفاع الكبير الذي حدث في عدد مرضى القلب الشباب، إذ ساهم خيارات نمط الحياة السيئة، والأكل غير الصحي، وحتى الإفراط في ممارسة الرياضة، في زيادة حالات النوبات القلبية.

وحسب تقرير لموقع “تايمز أوف انديا” (Times of India)، فإنه لا يوجد تحديد متى ستحدث نوبة قلبية بالضبط، فإن بعض أجزاء جسمك يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، بدورها، أن ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص ماتوا بسبب مشاكل في القلب في عام 2019، وهو ما يمثل 32% من جميع الوفيات العالمية.

وجاءت العلامات كالتالي:

– ألم في الذراع اليسرى

– ضغط غير مريح أو ألم في وسط الصدر

– آلام الظهر

– ألم الفك في الجانب الأيسر

– تصلب الرقبة

– ألم شديد في الكتف