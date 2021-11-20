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البحرين: ندعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها

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البحرين: ندعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها

البحرين: ندعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها
البحرين تدين
http://almnatiq.net/?p=1070639
المناطق ـ واس:

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة، في عمل عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني، وتستنكر بشدة إطلاقها ثلاث طائرات تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأشادت وزارة الخارجية بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف الجهود لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، جاء ذلك وفقًأ لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

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