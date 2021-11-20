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“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا

“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا

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“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا

“حقوق إنسان” التعاون الإسلامي تُعقد دورتها الـ 18.. غدًا
http://almnatiq.net/?p=1070648
المناطق- واس:

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها العادية الـ 18 خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2021، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمتخصصين من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة قضايا تَهمُّ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير من انتهاكات.

وستَعقد الهيئةُ أيضاً الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية للهيئة.

وتُشكل أهداف التنمية المستدامة وسائل تحول نموذجي لتحقيق التنمية المستدامة بإعمال نهج قائمة على حقوق الإنسان، بيد أنه بسبب التأثيرات السلبية لجائحة COVID-19 على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، فقد حظيت مسالة إعادة النظر في تحقيق التنمية المستدامة من منظور قائم على حقوق الإنسان، بمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بالاضطلاع بجهود التعافي الكفيلة بمعالجة أوجه عدم المساواة المنهجية في فترة ما بعد الجائحة.

كما ستعقد الهيئة حقلة نقاش عن ” تحقيق التنمية المستدامة في دول منظمة التعاون الإسلامي بأعمال نهج قائم على حقوق الإنسان” يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 م.

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