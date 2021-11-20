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استشاري: أكثر من مليون متعاطي للمخدرات عن طريق الحقن مصابون بالإيدز (فيديو)

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استشاري: أكثر من مليون متعاطي للمخدرات عن طريق الحقن مصابون بالإيدز (فيديو)

استشاري: أكثر من مليون متعاطي للمخدرات عن طريق الحقن مصابون بالإيدز (فيديو)
متعاطي للمخدرات
http://almnatiq.net/?p=1070663
محررو المناطق

قال استشاري علم السموم الجنائي، العقيد عبدالعزيز الدلقان، إن حسب ما جاء في تقرير مكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة لعام 2021، أن آخر إحصائية لعام 2019، يوجد أكثر من 11 مليون و400 ألف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

وأوضح “الدلقان” خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن أكثر من مليون متعاطي للمخدرات مصاب بالإيدز، ونصف المتعاطين مصابون بالتهاب الكبد “سي”، مما  يدل على خطورة المخدرات بشكل عام.

 

 

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيد أعلنت أمس إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور في ميناء جدة الإسلامي، مشيرة إلى أنالكمية بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

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