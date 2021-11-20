استشاري: أكثر من مليون متعاطي للمخدرات عن طريق الحقن مصابون بالإيدز (فيديو)

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قال استشاري علم السموم الجنائي، العقيد عبدالعزيز الدلقان، إن حسب ما جاء في تقرير مكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة لعام 2021، أن آخر إحصائية لعام 2019، يوجد أكثر من 11 مليون و400 ألف متعاطي المخدرات عن طريق الحقن.

وأوضح “الدلقان” خلال لقائه على قناة الإخبارية، أن أكثر من مليون متعاطي للمخدرات مصاب بالإيدز، ونصف المتعاطين مصابون بالتهاب الكبد “سي”، مما يدل على خطورة المخدرات بشكل عام.

فيديو | استشاري علم السموم الجنائي: أكثر من مليون متعاطي للمخدرات مصاب بالإيدز ونصف المتعاطين مصابون بالتهاب الكبد "سي"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rI5u51Qm3y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيد أعلنت أمس إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور في ميناء جدة الإسلامي، مشيرة إلى أنالكمية بلغت (3,612) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.