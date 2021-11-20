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متى يتم احتساب غرامة تجديد هوية وطنية؟.. “الأحوال المدنية” تجيب

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متى يتم احتساب غرامة تجديد هوية وطنية؟.. “الأحوال المدنية” تجيب

متى يتم احتساب غرامة تجديد هوية وطنية؟.. “الأحوال المدنية” تجيب
http://almnatiq.net/?p=1070671
محررو المناطق:

رد حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات “العناية بالعملاء”، على سؤال لأحد المستفيدين بشأن: متى يتم احتساب غرامة تجديد الهوية الوطنية؟

وقال الحساب عبر موقع تويتر: “يتم إحتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك”.

وبحسب المنصة الوطنية الموحدة، يمكن للمواطن والمواطنة تجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم بأكثر من طريقة تسهيلًا من وزارة الداخلية على المواطنين، فبعد تقديم طلب التجديد يمكن للمواطن حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية ليتم استلام البطاقة أو تجديدها عن طريق أجهزة الخدمات الذاتية.

لكن، يتطلب إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، والدخول على خدمة المواعيد الإلكترونية للأحوال المدنية، وحجز موعد.

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