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‏‏‏استشاري: 3 نتائج إيجابية على القلب والدماغ نتيجة التحكم بالضغط.. ويُحذر تناول الشاورما لهذا السبب

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‏‏‏استشاري: 3 نتائج إيجابية على القلب والدماغ نتيجة التحكم بالضغط.. ويُحذر تناول الشاورما لهذا السبب

http://almnatiq.net/?p=1070674
محررو المناطق:

نصح الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب الذين يعانون من أمراض الضغط الابتعاد عن تناول الشاورما قدر المستطاع.

وأوضح  ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الشاورما تعتبر من الأطعمة السريعة عالية الملح، وذلك مما يرفع الضغط وتجمع السوائل في أولئك المرضى.

 

وأكد “النمر”، أن التحكم بالضغط يقلل مخاطر جلطات القلب والدماغ وضعف القلب، حيث يعمل على تخفيض نسبة حدوث ضعف القلب 50%، كما يخفض أيضًا نسبة حدوث جلطة الدماغ بنسبة 40%، ويعمل أيضًا على خفض نسبة حدوث جلطة القلب 25%.

 

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