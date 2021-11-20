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استشاري يكشف التوقيت المناسب للتعرض لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د (فيديو)

استشاري يكشف التوقيت المناسب للتعرض لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د (فيديو)

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استشاري يكشف التوقيت المناسب للتعرض لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د (فيديو)

استشاري يكشف التوقيت المناسب للتعرض لأشعة الشمس لاكتساب فيتامين د (فيديو)
التعرض لأشعة الشمس
http://almnatiq.net/?p=1070682
محررو المناطق:

كشف الدكتور أكرم الحازمي، استشاري طب الأسرة، التوقيت المناسب خلال اليوم للتعرض لأشعة الشمس بالشتاء من أجل اكتساب فيتامين (د)، إضافة إلى مقدار الوقت المناسب لذلك.

وقال الحازمي، في تصريحات متلفزة، إن أفضل وقت للتعرض لشمس الشتاء من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساءً، على أن يكون ذلك بمقدار 10 إلى 15 دقيقة فقط يوميًا.

وأشار استشاري طب الأسرة، إلى اكتساب فيتامين (د) من خلال أشعة الشمس، يتطلب التعرض المباشر لها دون وضع أي كريمات واقية للشمس، لافتًا أن زيادة التعرض لأشعة الشمس أكثر مما يحتاجه الجسم قد يُسبب بعض الأضرار.

 

 

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