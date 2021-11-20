“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على محافظتي الرايس وينبع

المناطق ـ المدينة المنورة:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار السحب الرعدية الممطرة على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تستمر حتى الـ 6 مساء اليوم.

في السياق ذاته، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث).

وكذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض.