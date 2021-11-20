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التحالف: مقتل 70 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 11 آلية حوثية في 15 عملية استهداف للميليشيات

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التحالف: مقتل 70 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 11 آلية حوثية في 15 عملية استهداف للميليشيات

التحالف: مقتل 70 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 11 آلية حوثية في 15 عملية استهداف للميليشيات
طيران التحالف
http://almnatiq.net/?p=1070701
المناطق - الرياض:

أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم السبت، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصرًا إرهابيًا.

 

وأضاف التحالف في بيان له، أنه تم تنفيذ 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين والعمليات استهدفت مركز قيادة وسيطرة وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين للمليشيات الإرهابية.

 

وأوضح التحالف أن قواته تدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

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