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الخارجية اليمنية: إيران حولت اليمن منصة للابتزاز وتهديد الملاحة العالمية

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الخارجية اليمنية: إيران حولت اليمن منصة للابتزاز وتهديد الملاحة العالمية

الخارجية اليمنية: إيران حولت اليمن منصة للابتزاز وتهديد الملاحة العالمية
وزير خارجية اليمن
http://almnatiq.net/?p=1070702
المناطق- وكالات:

قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إن إيران حولت اليمن منصة للابتزاز وتهديد الملاحة العالمية.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنها لا تزال تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي تهدف إلى تأمين الممرات المائية، مشيرة إلى أنها تدعو مشايخ القبائل إلى عدم الزج بالأطفال في المعارك.

كما ناشدت الحكومة اليمنية قبائل اليمن بحقن دماء ما تبقى من أبنائهم الذين تستخدمهم الميليشيات. يذكر أن قوات التحالف العربي باليمن قد نفذت 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى، سقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، جراء معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميلشيا الحوثي على جبهات جنوب مأرب، مساء أمس، بحسب ما ذكرته قناة العربية، نقلا عن مصادر ميدانية.

وتأتي المعارك في ظل إسناد جوي مكثف لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي دمر أهدافًا ثابتة ومتحركة للميليشيات، إذ شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليمنية، معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

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