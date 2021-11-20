لسلامتك.. 6 نصائح هامة يجب اتباعها عند هطول الأمطار 

المناطق ـ المدينة المنورة:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، مجموعة نصائح وإرشادات هامة يجب اتباعها عند هطول الأمطار لسلامة الجميع تزامنًا مع تنبيهات “الأرصاد” بهطول أمطار رعدية.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التغريدات القصيرة “تويتر”، مجموعة الإرشادات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار، والتي جاءت كالتالي:ـ

– متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية.

– ابتعد عن مصادر الكهرباء “أعمدة الكهرباء وكبائن الكهرباء”.

– الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز الطوارئ 940.

– افسح المجال لمعدات آليات سحب المياه.

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول.

– عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، متوقعًا أن تشهد المنطقة سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد” أن هذه الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الـ 9مساءً .