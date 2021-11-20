“الصحة” تعقد مقارنة واقعية بين دولتين لتوضيح أثر استكمال التحصين

محررو المناطق:

نشر حساب وزارة الصحة على موقع تويتر إنفوجرافا، سلط الضوء على أثر استكمال التحصين، عبر مقارنة واقعية بين دولتين، رمز لهما (أ) و (ب).

وقال حساب الصحة، إنه مع موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي، مقدما مقارنة واقعية بين دولتين.

وأضاف الحساب: دولة (أ) نسبة التحصين 88%، الإصابات 75 إصابة لكل 100 ألف، بينما دولة (ب) نسبة التحصين 57%، والإصابات 500 إصابة لكل 100 ألف.

مع موجة الإصابات التي تشهدها بعض الدول كان عدد المحصنين بالجرعتين هو الفارق في مستوى التفشي pic.twitter.com/KZgvjyV8m9 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 20, 2021

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت أمس الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 42 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,5054، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,412، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,822 حالة.