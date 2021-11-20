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حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

حالة وفاة واحدة و31 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1070720
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لإحصائية فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت الموافق 20/11/2021، والذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم تعافي 37 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,542 كما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى549,443، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8823 حالة.

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