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أطباء يحذرون من المرض “القاتل الصامت”.. وهذه أعراضه

أطباء يحذرون من المرض “القاتل الصامت”.. وهذه أعراضه
http://almnatiq.net/?p=1070733
المناطق- وكالات:

قال أطباء، إن هناك أعراض تبدو بسيطة تظهر على أصابع اليدين والقدمين تكون مؤشرًا مهمًا على الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، محذرين من إهمال مراقبة مستوياته لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

والكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون، وتسبب مشاكل صحية عندما تتراكم على الأسطح الداخلية للأوعية الدموية، لأسباب مختلفة منها الإفراط في تناول الدهون أو البدانة أو إهمال ممارسة الرياضة.

وبحسب سكاي نيوز العربية، فإن الطريقة الوحيدة للتحقق من ارتفاع الكوليسترول من عدمه، هي إجراء فحص دم لأنه لا توجد أعراض في الغالب لذلك يطلق عليه اسم “القاتل الصامت”.

لكن، قال أطباء أخرون، إن هناك بعض الإشارات يمكن أن تصدر عن أصابع اليدين والقدمين للتحذير من ارتفاع الكوليسترول.

ونقلت صحيفة إكسبريس، عن راهول أغراوال استشاري أمراض القلب، قوله، إن “علامة التحذير من ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تشمل أصابع اليدين والقدمين.. قد يكون هذا الإحساس نتيجة مباشرة لتراكم الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين والساقين”.

وبحسب أغراوال، فإن الأعراض التي تظهر على أصابع اليدين والقدمين تشمل “الإحساس بالوخز، وأحيانا ظهور نتوءات صغيرة تحت جلد الأصابع نتيجة تراكم الدهون، وهذا يحدث إذا كان الكوليسترول مرتفعا جدا”.

وتابع: “يمكن أن تظهر هذه النتوءات الصغيرة في أي مكان من الجسم، لكنها شائعة بشكل خاص على اليدين والقدمين. هي ليست خطيرة وستختفي عادة بمجرد أن تتمكن من خفض مستويات الكوليسترول لديك”.

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