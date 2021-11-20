أمانة الشرقية: البدء بالإعداد لتطوير وتأهيل الشارع الحادي عشر بالدمام

المناطق ـ الشرقية:

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بالإعداد والتحضير للعمل في تطوير وتأهيل الشارع الحادي عشر من تقاطعه مع طريق الخليج الى تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز، والواقع ضمن حي السلام بمدينة الدمام، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن طول الشارع يبلغ 1040 متر، عرضه 30 م، وسيتم بدء العمل به قريباً بعد الانتهاء من التنسيق مع جميع الجهات الخدمية.



وأضاف: بأن أعمال التطوير والتأهيل تشمل تنفيذ مسارين للمركبات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 4م، إضافة إلى تنفيذ مواقف للمركبات، كما سيتم تنفيذ أرصفة للمشاة من بلاط الجرانيت وتتوزع فيها أحواض لزراعة أشجار الظل على طول الشارع وللاستفادة أكثر من ظل هذه الأشجار، كما سيتم تركيب كراسي خشبية بجوارها، وزراعة مغطيات تربة زهور موسمية في هذه الأحواض وسيتم إضاءة الشوارع بأعمدة إنارة تجميلية بارتفاع 5م، تراعي البعد الإنساني.

وأبان الصفيان أن الأمانة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، وتحسين المشهد الحضري، إضافة الى عمليات المسح الميداني التي أطلقتها الأمانة، مسح أحياء وشوارع المنطقة الشرقية وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري، واستخلاص الخطط لأعمال التنفيذ، واستعراض البيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء بما يسهم في دعم إدارة التحكم بجميع عناصرها بجانب ووضع استراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.