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“التأمينات”: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر مرات متعددة

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“التأمينات”: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر مرات متعددة

“التأمينات”: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر مرات متعددة
التأمينات الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=1070761
محررو المناطق:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام إلى آخر أكثر من مرّة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائمًا.

وأضافت التأمينات الاجتماعية، أن العمل الذي عاد له المشترك من جديد، يعتبر هو النظام الأخير، موضحة أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة “التسلسل الزمني للاشتراكات”.

ولفتت التأمينات، إلى أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها الكاملة.

 

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