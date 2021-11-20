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الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين

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الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين

الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=1070775
محررو المناطق

أكد أمن الحج والعمرة، اليوم السبت، أنه جرى تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين، على أن يُتاح الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية.

وشدد وفقاً لقناة “الإخبارية”، على أنه سيتم إضافة أيقونة “طواف” في تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي ( اعتمرنا – توكلنا).

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في ” توكلنا ” إلى ( محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا ) أولا.

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