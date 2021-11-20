“الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

محررو المناطق

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن مواصلة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي.

وأضاف أنه تم تنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.

من جانب أخر كانت قد عبرت 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر 2021م، منفذ الوديعة الحدودي.

وتحمل هذه الشاحنات 1.000 خيمة، و1.750 حقيبة إيوائية، و7.060 كرتون تمر متوجهة لمحافظات: عدن، مأرب الجوف، المهرة، حضرموت.

جاء ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.