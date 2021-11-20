15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

محررو المناطق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن 15 معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الحالات تتضمن التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف فيه دون مقابل لوقف خيري أو أهلي، وعند نزع الملكية للمنفعة العامة أو عند وضع اليد المؤقت على العقار.

ولفتت إلى أن الحالات تشمل التصرف في العقارات لجهة حكومية أو لأشخاص اعتبارية عامة أو لجهات أو مشروعات النفع العام، أو تصرف جهة حكومية في العقار بصفتها سلطة عامة.

وتتضمن الحالات أيضا التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة، وإذا كان أحد طرفي التصرف في العقار حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية.