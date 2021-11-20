احدث الأخبار

إخماد حريق بمطبخ شقة في المدينة.. و”الدفاع المدني” يوجه نصيحة هامة
أبرز المواد
 بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين
محليات
 مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع
أبرز المواد
 نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب
أبرز المواد
 مختص: بعض المشاهير خضعوا للعلاج النفسي بسبب هذا الأمر (فيديو)
أبرز المواد
 القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جنوب الحديدة
أبرز المواد
 يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟
أبرز المواد
 15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 صحة جازان تنفذ فعاليات البرنامج التوعوي الشامل بمستشفى صامطة العام
منطقة جازان
 “الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة
أبرز المواد
 مشهد مذهل لهجرة طيور بسماء مدينة روما الإيطالية
أبرز المواد
إخماد حريق بمطبخ شقة في المدينة.. و”الدفاع المدني” يوجه نصيحة هامة

إخماد حريق بمطبخ شقة في المدينة.. و”الدفاع المدني” يوجه نصيحة هامة

أبرز المواد
بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

محليات
مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع

مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع

أبرز المواد
نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة

نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة

أبرز المواد

15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1070797
محررو المناطق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن 15 معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الحالات تتضمن التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف فيه دون مقابل لوقف خيري أو أهلي، وعند نزع الملكية للمنفعة العامة أو عند وضع اليد المؤقت على العقار.

ولفتت إلى أن الحالات تشمل التصرف في العقارات لجهة حكومية أو لأشخاص اعتبارية عامة أو لجهات أو مشروعات النفع العام، أو تصرف جهة حكومية في العقار بصفتها سلطة عامة.

وتتضمن الحالات أيضا التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة، وإذا كان أحد طرفي التصرف في العقار حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية.

Advertisements

روابط ذات صلة

“الزكاة والضريبة” تعلن 4 شروط للدخول في مزاد سيارات جسر الملك فهد

“الزكاة والضريبة” تعلن 4 شروط للدخول في مزاد سيارات جسر الملك فهد
“الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة

“الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة
“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*