يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟

محررو المناطق

يتعرض الرجال لحالة من الاكتئاب مثل السيدات بعد إنجاب أطفالهن.

وأثبتت دراسات حديثة، أن واحدًا من كل 10 رجال يصابون باكتئاب ما بعد الإنجاب.

ومن أبرز أسباب إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة، عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، إضافة لزياد الأعباء المادية لوجود طفل جديد.

كما تشمل الأسباب الإحساس بالاستبعاد نتيجة لاهتمام الزوجة بالمولود الجديد، وقد يضاعف فرص الإصابة بهذا المرض وجود تاريخ مرضي للإصابة به في عائلة الزوج.

وقدم مختصون عدة نصائح للرجال لمساعدتهم على تحسين الحالة النفسية تمثلت في الآتي:

-تناول نظام غذائى صحي وممارسة الرياضة.

– تحدث عن مشاعرك سواء كان ذلك مع شريك حياتك أو والدك.

-التكيف مع طفل جديد يستغرق بعض الوقت، من الطبيعي أن يكون مزاجك سيئاً في هذه العملية، ولكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يجب الذهاب إلى طبيب نفسي.