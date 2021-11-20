احدث الأخبار

يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟
أبرز المواد
 15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 صحة جازان تنفذ فعاليات البرنامج التوعوي الشامل بمستشفى صامطة العام
منطقة جازان
 “الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة
أبرز المواد
 مشهد مذهل لهجرة طيور بسماء مدينة روما الإيطالية
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي: حان وقت اتحاد اليمنيين لمواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي
أبرز المواد
 الحج والعمرة: تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين
أبرز المواد
 “التأمينات”: يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر مرات متعددة
أبرز المواد
 أطباء يحذرون من المرض “القاتل الصامت”.. وهذه أعراضه
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إزالة 22 بسطة عشوائية وضبط 15 بائعًا متجولًا مخالفًا بالدمام
المنطقة الشرقية
 مجهولون يحرقون سيارة “الريث” السياحية.. والأمن يحقق (صور)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: البدء بالإعداد لتطوير وتأهيل الشارع الحادي عشر بالدمام
المنطقة الشرقية
يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟

يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟

أبرز المواد
15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها

أبرز المواد
صحة جازان تنفذ فعاليات البرنامج التوعوي الشامل بمستشفى صامطة العام

صحة جازان تنفذ فعاليات البرنامج التوعوي الشامل بمستشفى صامطة العام

منطقة جازان
“الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

“الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

أبرز المواد

يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟

يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟
http://almnatiq.net/?p=1070799
محررو المناطق

يتعرض الرجال لحالة من الاكتئاب مثل السيدات بعد إنجاب أطفالهن.

وأثبتت دراسات حديثة، أن واحدًا من كل 10 رجال يصابون باكتئاب ما بعد الإنجاب.

ومن أبرز أسباب إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة، عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، إضافة لزياد الأعباء المادية لوجود طفل جديد.

كما تشمل الأسباب الإحساس بالاستبعاد نتيجة لاهتمام الزوجة بالمولود الجديد، وقد يضاعف فرص الإصابة بهذا المرض وجود تاريخ مرضي للإصابة به في عائلة الزوج.

وقدم مختصون عدة نصائح للرجال لمساعدتهم على تحسين الحالة النفسية تمثلت في الآتي:

-تناول نظام غذائى صحي وممارسة الرياضة.

– تحدث عن مشاعرك سواء كان ذلك مع شريك حياتك أو والدك.

-التكيف مع طفل جديد يستغرق بعض الوقت، من الطبيعي أن يكون مزاجك سيئاً في هذه العملية، ولكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يجب الذهاب إلى طبيب نفسي.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

أخصائي نفسي يكشف عن أكثر موسم يشعر الإنسان فيه بالاكتئاب (فيديو)

أخصائي نفسي يكشف عن أكثر موسم يشعر الإنسان فيه بالاكتئاب (فيديو)
النساء أكثر عرضة.. استشاري يكشف أسباب الشيخوخة المبكرة وكيفية علاجها (فيديو)

النساء أكثر عرضة.. استشاري يكشف أسباب الشيخوخة المبكرة وكيفية علاجها (فيديو)
أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن توفر 58 وظيفة

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن توفر 58 وظيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*