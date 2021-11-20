مختص: بعض المشاهير خضعوا للعلاج النفسي بسبب هذا الأمر (فيديو)

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كشف الاختصاصي النفسي، الدكتور وليد الزهراني، عن استقبال عيادته حالات لبعض المشاهير الذين لجأوا للظهور في منصات التواصل الاجتماعي بسبب شعورهم بانعدام القيمة الاجتماعية.

ونوه الزهراني، في لقاء مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن هوس الشهرة أصبح ناقوس خطر يجب الحذر منه في ظل رغبة بعض المشاهير إلى إتباع مختلف الطرق للمحافظة على مكانتهم.

وشكلت سلوكيات بعض المشاهير مؤخرًا، حالة استياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات بمحاسبة من يقومون بأي تجاوزات.

فيديو | الاختصاصي النفسي د.وليد الزهراني لـ #نشرة_النهار: استقبلت في عيادتي حالات لبعض المشاهير لجأوا للظهور في منصات التواصل الاجتماعي بسبب شعورهم بانعدام القيمة الاجتماعية.. وهوس الشهرة أصبح ناقوس خطر #الإخبارية pic.twitter.com/tIp1WoSuCn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021