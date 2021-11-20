القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جنوب الحديدة

محررو المناطق

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات المشتركة واصلت تقدمها جنوب الحديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأشار المركز، إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة حيس وأخرى مطلة على مركز مديرية مقبنة وما تزال المعارك مستمرة وسط انهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم السبت، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

ولفت التحالف إلى أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصرًا إرهابيًا.