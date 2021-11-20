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التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب

التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب
http://almnatiq.net/?p=1070815
محررو المناطق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيات الحوثي.

وأكد التحالف أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم السبت، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصرًا إرهابيًا.

وأضاف التحالف في بيان له، أنه تم تنفيذ 19 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين والعمليات استهدفت مركز قيادة وسيطرة وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة ونقاط إمداد وتموين للمليشيات الإرهابية.

وأوضح التحالف أن قواته تدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

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