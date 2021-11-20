مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع

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نجح فريق ضمك في الفوز على الفيحاء بهدف وحيد سجله اللاعب فاروق شافعي، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف ضمك النجم التونسي فاروق شافعي في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليساهم في نجاح ضمك باستعادة صدارة الدوري مجددًا على حساب الاتحاد.

وحاول الفيحاء العودة للمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، لكن صلابة دفاع ضمك منعته من ذلك.

وبذلك ارتفع رصيد ضمك لـ24 نقطة في الصدراة، متفوقا على الاتحاد بفارق نقطة، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 17 نقطة في المركز السادس.

الطائي يهرب من القاع

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الطائي على نظيره الفتح ضمن نفس الجولة بهدف دون مقابل لينجح في الهروب من قاع الترتيب ويصل للمركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

وقاد الجزائري أمير سعيود فريقه الطائي للفوز بتلك المباراة بهدف سجله مع اقتراب نهاية الشوط الثاني، فيما ظل الفتح في المركز العاشر بجدول الترتيب بـ12 نقطة.