احدث الأخبار

بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين
محليات
 مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع
أبرز المواد
 نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب
أبرز المواد
 مختص: بعض المشاهير خضعوا للعلاج النفسي بسبب هذا الأمر (فيديو)
أبرز المواد
 القوات المشتركة تسيطر على مواقع استراتيجية جنوب الحديدة
أبرز المواد
 يُصيب واحدًا من كل 10 أشخاص.. ماذا تعرف عن اكتئاب ما بعد الولادة للرجال؟
أبرز المواد
 15 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 صحة جازان تنفذ فعاليات البرنامج التوعوي الشامل بمستشفى صامطة العام
منطقة جازان
 “الملك سلمان للإغاثة” يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة
أبرز المواد
 مشهد مذهل لهجرة طيور بسماء مدينة روما الإيطالية
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي: حان وقت اتحاد اليمنيين لمواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي
أبرز المواد
بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

محليات
مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع

مع انطلاق الجولة 12.. ضمك يستعيد الصدارة والطائي يهرب من القاع

أبرز المواد
نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة

نهائي أبطال آسيا يؤجل مباراة الهلال وأبها 48 ساعة

أبرز المواد
التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب

التحالف: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثي في عملية نوعية بصنعاء ومأرب

أبرز المواد

بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1070831
محررو المناطق

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف ومدير مشروع تطوير التعليم في الحرمين الشريفين الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، عن بدأ مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين في مرحلته الثانية، بتحليل احتياجات المنظومة التعليمية.

وأوضح “السلمي” أن المرحلة الحالية هي المرحلة الثانية في خارطة مراحل المشروع الخمسة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى العلمي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق الجودة العلمية للمساهمة في تنفيذ خطة الرئاسة (2024)، ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحليل مقومات وخصائص واحتياجات المنهج والمحتوى للمنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين من خلال عقد ورش العمل والمقابلات والاستبانات والتحاليل المكتبية وتحكيم الخبراء للوصول إلى دراسة متكاملة توضح الاحتياجات اللازمة للتطوير.

وقدم فضيلته الشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه المتواصل في تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله-.

Advertisements

روابط ذات صلة

 بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام

 بدء الدراسة بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*