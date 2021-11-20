بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين

محررو المناطق

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف ومدير مشروع تطوير التعليم في الحرمين الشريفين الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، عن بدأ مشروع تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين في مرحلته الثانية، بتحليل احتياجات المنظومة التعليمية.

وأوضح “السلمي” أن المرحلة الحالية هي المرحلة الثانية في خارطة مراحل المشروع الخمسة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى العلمي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق الجودة العلمية للمساهمة في تنفيذ خطة الرئاسة (2024)، ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحليل مقومات وخصائص واحتياجات المنهج والمحتوى للمنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين من خلال عقد ورش العمل والمقابلات والاستبانات والتحاليل المكتبية وتحكيم الخبراء للوصول إلى دراسة متكاملة توضح الاحتياجات اللازمة للتطوير.

وقدم فضيلته الشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه المتواصل في تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله-.