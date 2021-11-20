أخصائية: البشرة الدهنية أخطر الأنواع وهذه طرق التعامل معها (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1070851
محررو المناطق

قالت شاهرة عبدالله، أخصائية تجميل، إن هناك أكثر من نوع للبشرة منها الدهنية والجافة والعادية.

وأضافت أخصائية تجميل لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن البشرة الدهنية هي أكثرهم تعرضا لحب الشباب ويمكن الاعتناء بها عبر استشارة المختصين حول الغسول المناسب لها.

وتابعت أن البشرة الجافة تحتوي على قشور، وتكون باهتة ويصعب التعامل معها، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى عناية مكثفة وترطيب مستمر، وتحتاج إلى شرب ماء أكثر.

وأكدت أن البشرة العادية أفضل أنواع البشرة، ويمكن الأعتناء بها في المنزل، مع غسول مناسب.

وتابعت أخصائية تجميل البشرة أنه من الضروري أن كل شخص يتعرف على نوع بشرته حتى يعرف كيفية العناء بها.

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