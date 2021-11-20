النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يحصل على المعاش بدون وجه حق

محررو المناطق

حذرت النيابة العامة من ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وأكدت النيابة العامة أنه يحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، ضمانا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.

وأضافت أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد اسرته.

كما يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بغرامة تصل إلى 10 ألاف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة.