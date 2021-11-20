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إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

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إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12
http://almnatiq.net/?p=1070870
محررو المناطق

أعلنت الإدارة الفنية لفريق النصر، تشكيل الفريق في مواجهة الرائد اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن تشكيل النصر: “نواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد ال فتيل، وعلي لاجامي، ومنصور الشمري، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الخيبري، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، وفنسينت أبوبكر، وأندرسون تاليسكا”.

ويحتل النصر المركز التاسع بالترتيب برصيد 13 نقطة، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مواجهات.

فيما يقع الرائد بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة حققها من الفوز في 5 مباريات والتعادل بمبارتين، و4 هزائم.

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