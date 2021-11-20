إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا

محررو المناطق

كشفت مصادر اليوم السبت، عن إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين بصحن وأدوار المطاف قريبًا.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الإخبارية”، إنه سيتم إطلاق خدمة حجز تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني قريبًا.

وأكد أمن الحج والعمرة، اليوم السبت، أنه جرى تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام للطواف لغير المعتمرين، على أن يُتاح الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية.

وشدد على أنه سيتم إضافة أيقونة “طواف” في تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة وتصريح زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما عبر تطبيقي ( اعتمرنا – توكلنا).