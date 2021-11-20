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سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

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سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070887
محررو المناطق

استعرض الأمن العام خلال مقطع فيديو نشره عبر موقعه الرسمي على موقع “تويتر” عدد من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وبحسب الفيديو فقد تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية سرق لوحات مركبه ووضعها على أخرى تعود  ملكيتها لمقيم من الجنسية اليمنية خارج المملكة، وارتكب عددا من المخالفات المرورية بها.

وأظهر الفيديو القبض على 14 مقيما و5 مخالفين لنظام أمن الحدود قاموا بعدة جرائم تمثلت في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وأغطية حديدية، لمناهل المياه من مواقع ومباني تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن يتباهى بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، و3 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية سرقوا 22 مركبة استخدمت في سلب العمالة.

وأشار الأمن العام إلى القبض على مقيم من الجنسية السورية، مخالف لنظام أمن الإقامة ومتغيب عن العمل قام بتمكين شخص آخر من جنسيته خارج المملكة، من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حساب مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية.

واختتم الأمن العام أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الأردنية، تورط بالسطو على محال تجارية وسرقتها.

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