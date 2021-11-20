375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021

محررو المناطق

قدُمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ375,250 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م، حيث استقبلت عيادة طب الأسرة 262,244 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي الملف الإلكتروني 119,798 مراجعاً ، وتخطى عدد المواعيد ببرنامج موعد 188,780.

وبلغ عدد مراجعي عيادة الأمراض المزمنة 11,100 ، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) 7,902 مراجعة ، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأسنان 25,470 ، فيما تخطى عدد الفحوصات المخبرية 24000 والأشعة 3049 وأشعة هشاشة العظام 638 ، والفحص الاستكشافي 1200 فحصاً ، وبلغ عدد مراجعي عيادة المسنين 599 مراجعاً ، ووصل عدد مراجعي عيادة الربو 349 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي عيادة التطعيمات والطفل السليم 22,554 مراجعاً .

فيما وفرت صحة حفر الباطن اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.