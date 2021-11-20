احدث الأخبار

375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021
المنطقة الشرقية
 سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)
أبرز المواد
 إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا
أبرز المواد
 إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12
الرياضة
 بمزايا جديدة وفئات مستفيدة أكثر.. “الموارد البشرية” تطلق نظام الضمان الاجتماعي المطور
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن والغرامة لمن يحصل على المعاش بدون وجه حق
أبرز المواد
 عقوبات رادعة تنتظرهم.. ضبط 4 مواطنين أعدوا موقعًا لإيواء مخالفين بالرياض
أبرز المواد
 أخصائية: البشرة الدهنية أخطر الأنواع وهذه طرق التعامل معها (فيديو)
أبرز المواد
 “الزكاة” تكشف عن إجراءات الاعتراض على ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 التدريب التقني بتبوك يبدأ استقبال طلبات التسجيل في برامج الدبلوم الصباحي
منطقة تبوك
 «غرفة بيشة» تشارك في معرض «بيزنكس 2021» بالقاهرة
منطقة عسير
 إخماد حريق بمطبخ شقة في المدينة.. و”الدفاع المدني” يوجه نصيحة هامة
أبرز المواد
375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021

375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021

المنطقة الشرقية
سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

سرقة واحتيال ومواد مخدرة.. 26 متهما في قبضة الأمن العام (فيديو)

أبرز المواد
إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا

إتاحة خدمتي حجز الطواف وتقبيل الحجر الأسود قريبًا

أبرز المواد
إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

إعلان تشكيل النصر في مواجهة الرائد بالجولة 12

الرياضة

375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021

375 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن في النصف الأول من 2021
http://almnatiq.net/?p=1070892
محررو المناطق
قدُمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتشخيصية لـ375,250 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م، حيث استقبلت عيادة طب الأسرة 262,244 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي الملف الإلكتروني 119,798 مراجعاً ، وتخطى عدد المواعيد ببرنامج موعد 188,780.
وبلغ عدد مراجعي عيادة الأمراض المزمنة 11,100 ، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) 7,902 مراجعة ، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأسنان 25,470 ، فيما تخطى عدد الفحوصات المخبرية 24000 والأشعة 3049 وأشعة هشاشة العظام 638 ، والفحص الاستكشافي 1200 فحصاً ، وبلغ عدد مراجعي عيادة المسنين 599 مراجعاً ، ووصل عدد مراجعي عيادة الربو 349 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي عيادة التطعيمات والطفل السليم 22,554 مراجعاً .

فيما وفرت صحة حفر الباطن اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

Advertisements

روابط ذات صلة

105 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر وأكتوبر

105 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر وأكتوبر
صحة حفر الباطن تحتفي بالمتقاعدين من منسوبيها

صحة حفر الباطن تحتفي بالمتقاعدين من منسوبيها
صحة حفر الباطن تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة” في نسخته الثالثة للقطاع الخاص

صحة حفر الباطن تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة” في نسخته الثالثة للقطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*