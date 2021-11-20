الاعتداء على موظف في شركة وكسر أنفه.. والموارد البشرية تتدخل

محررو المناطق

تعرض موظف لاعتداء شديد بإحدى الشركات، مما أدى إلى إصابته بكسور في الأنف.

وأشار الموظف خلال بلاغ قدمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه كان يعمل في شركة وتعرض لاعتداء وكسر بالأنف.

وأوضح في بلاغه، أنه رغم تقدمه بشكوى إلى الشركة إلا أن قضيته تم التلاعب بها، ولا زال يطالب بتسليم حقوقه وتعويضه.

وردت الوزارة، عبر حسابها الرَّسمي “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”، قائلة إن البلاغ المشار إليه تم تصعيده إلى الإدارة المختصة لعمل اللازم.

وأكدت الوزارة أن التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.

وبحسب الوزارة تشهد التسوية الودية محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.